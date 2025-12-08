رابطة الأندية تُعلن إيقاف مدرب ولاعب بيراميدز بعد مواجهة بتروجيت

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها بشأن مباراة بتروجيت وبيراميدز المؤجلة من الجولة العاشرة للمرحلة الأولى من مسابقة دوري Nile، وذلك وفقًا للائحة البطولة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025–2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف أمادو باه، لاعب بتروجيت، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه للسبب نفسه.

إيقاف كرونوسلاف يورتيتش، المدير الفني لبيراميدز، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وأكدت الرابطة تطبيق المادة 54 من لائحة دوري Nile الخاصة بتنظيم حالات الإنذارات للعاملين بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية إضافة إلى اللاعبين.