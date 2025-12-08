إعلان

الحكومة الإسرائيلية تعلن موعد لقاء نتنياهو وترامب

كتب : مصراوي

05:12 م 08/12/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر الجاري.

وأمس الأحد، قال نتنياهو إنه يتطلع إلى مناقشة كيفية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف نتنياهو، عقب لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه من المهم التأكد من أن حركة حماس تمتثل لوقف إطلاق النار وتعهداتها التي قدمتها بنزع السلاح.

