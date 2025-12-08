بدء تنفيذ أعمال إنشاء مزرعة رياح جديدة برأس غارب بقدرة 200 ميجاوات

أعلنت شركة "إنفنيتي باور"، المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بدء تنفيذ أعمال إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة رأس غارب بقدرة 200 ميجاوات، ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ودعم قدرات الشبكة الكهربائية في مصر.

ويأتي المشروع الجديد، وفقًا لمصادر بالشركة، كمرحلة إضافية ضمن منظومة استثمارات إنفنيتي باور في قطاع طاقة الرياح بالبحر الأحمر، مستفيدةً من الموارد الطبيعية المتميزة للمنطقة، وسرعات الرياح العالية التي تجعلها من أفضل المواقع لإنتاج الكهرباء من الرياح.

ويتوقع أن تُسهم محطة رأس غارب الجديدة في إضافة قدرات مهمة إلى الشبكة الموحدة، بما يدعم خطة الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ونوهت الشركة بأنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية ودخول المشروع إلى حيز التشغيل التجاري خلال 2027، بحيث يوفر طاقة نظيفة تكفي لتغذية مئات الآلاف من المنازل سنويًّا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.