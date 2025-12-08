هل يكون خليفة وسام؟.. من هو يزن النعيمات هدف الأهلي الأول؟

عاد اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات ليتصدر دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، مما جعله أحد أبرز المرشحين لتدعيم الخط الهجومي للأحمر في الميركاتو الشتوي.

ويبحث النادي الأهلي عن خليفة للفلسطيني وسام أبو علي، الذي رحل عن النادي في الصيف الماضي، للدوري الأميركي وفشل الأحمر في تعويضه بمهاجم قوي حتى الآن.

ويُعد يزن النعيمات، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد أبرز المواهب الهجومية في الكرة الأردنية خلال السنوات الماضية. وبدأ النعيمات مسيرته مع نادي سحاب الأردني، قبل أن ينتقل إلى العربي القطري في 2022، حيث نجح في فرض نفسه كأحد أهم مهاجمي الدوري القطري بفضل قدراته البدنية والتهديفية العالية.

وبرز اسم اللاعب بقوة على المستوى الدولي منذ مشاركته مع المنتخب الأردني في كأس آسيا 2023، حيث قدّم مستويات مميزة وسجل هدفًا شهيرًا أمام العراق، قبل أن يواصل تألقه مع "النشامى" في الاستحقاقات التالية.

ويمتاز النعيمات بقدرته على اللعب كمهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي، إضافة إلى سرعته، وتحركاته الذكية خلف المدافعين، وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، ما جعله خيارًا مناسبًا للنادي الأهلي الذي يعاني مؤخرًا في مركز رأس الحربة.

وبحسب تقارير صحفية أردنية، فإن الأهلي أبدى استعدادًا لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع العربي القطري، وسط رغبة قوية من الإدارة في ضمه خلال انتقالات يناير المقبلة، خاصة بعد توصية من الجهاز الفني.

ويترقب مسؤولو الأهلي حسم الملف خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام أندية أخرى بالتعاقد مع اللاعب الذي بات أحد أبرز المهاجمين العرب في الوقت الحالي.