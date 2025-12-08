إعلان

حقيقة ضم الأخصائيين لحافز التدريس.. التعليم تحسم الجدل

كتب : أحمد الجندي

11:14 ص 08/12/2025

وزارة التربية والتعليم

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشورات تزعم إضافة الأخصائيين الاجتماعيين والتكنولوجيين إلى المستفيدين من حافز التدريس الذي تم اعتماده مؤخرًا، والذي يُصرف بقيمة ألف جنيه شهريًا.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمصراوي، أن كل ما يجري تداوله حول إدراج فئة الأخصائيين ضمن الحافز غير صحيح، ولا يستند لأي قرارات رسمية صادرة عن الوزارة.

وشدد المصدر على أن الوزارة، في حال اتخاذ أي خطوة تخص تعديل أو إضافة فئات جديدة للحافز، ستُعلن ذلك بطريقة رسمية، مؤكدًا على أن المعلومات المنتشرة حاليًا مجرد شائعات لا أساس لها.

وزارة التربية والتعليم حافز التدريس ضم الأخصائيين لحافز التدريس

