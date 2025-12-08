حقيقة ضم الأخصائيين لحافز التدريس.. التعليم تحسم الجدل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشورات تزعم إضافة الأخصائيين الاجتماعيين والتكنولوجيين إلى المستفيدين من حافز التدريس الذي تم اعتماده مؤخرًا، والذي يُصرف بقيمة ألف جنيه شهريًا.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمصراوي، أن كل ما يجري تداوله حول إدراج فئة الأخصائيين ضمن الحافز غير صحيح، ولا يستند لأي قرارات رسمية صادرة عن الوزارة.

وشدد المصدر على أن الوزارة، في حال اتخاذ أي خطوة تخص تعديل أو إضافة فئات جديدة للحافز، ستُعلن ذلك بطريقة رسمية، مؤكدًا على أن المعلومات المنتشرة حاليًا مجرد شائعات لا أساس لها.

