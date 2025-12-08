إعلان

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

07:45 ص 08/12/2025

المنتخب السعودي

تقام اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم لقاء منتخب المغرب الثاني ونظيره السعودي في كأس العرب وولفرهامبتون ونظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس العرب

07:00 ـ المغرب vs السعودية ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس المفتوحة

07:00 ـ عمان vs جزر القمر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

10:00 ـ وولفرهامبتون vs مانشستر يوناتيد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

10:00 ـ أوساسونا VS ليفانتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

04:00 ـ بيزا كالتشيو VS بارما ـ starzplay

07:00 ـ أودينيزي VS جنوى ـ starzplay

09:45 ـ تورينو VS ميلان ـ starzplay

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات كأس العرب مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي كأس العرب موعد مباراة السعودية والمغرب

