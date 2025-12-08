"بيكسب تعاطف الجماهير".. وائل القباني يهاجم أيمن الرمادي بعد دفاعه عن مدرب الزمالك

كتب : نهي خورشيد

12:35 ص 08/12/2025
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك1
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك2
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)_3
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (12)_12
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (14)_14
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك (8)_8
    نيولوك يانيك فيريرا مدرب الزمالك

هاجم وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، التصريحات الأخيرة التي أدلي بها أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي بعد دفاعه عن يانيك فيريرا، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض.

وائل القباني يهاجم أيمن الرمادي بعد دفاعه عن مدرب الزمالك

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية: "مش من حق أيمن الرمادي أنه يدافع عن يانيك فيريرا بعد تصريحاته الأخيرة، وما يفعله هو محاولة لكسب تعاطف الجماهير".

وأضاف: "أيمن الرمادي لا علاقة له بما يحدث داخل النادي، ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه فيريرا عندما تحدث عن أمور خاصة في الغرف المغلقة".

واختتم القباني حديثه أن الرمادي كان يجب عليه احترام خصوصية النادي وعدم الخوض في تصريحات علنية حول أمور داخلية، مؤكداً أن ذلك يضر أكثر مما ينفع.

وائل القباني أيمن الرمادي يانيك فيريرا الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم

