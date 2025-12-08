ضمنهم أبو تريكة وحازم إمام.. مصطفي عبد الرحيم: مفيش لاعب وقف معايا بعد

هاجم وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، التصريحات الأخيرة التي أدلي بها أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي بعد دفاعه عن يانيك فيريرا، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض.

وائل القباني يهاجم أيمن الرمادي بعد دفاعه عن مدرب الزمالك

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية: "مش من حق أيمن الرمادي أنه يدافع عن يانيك فيريرا بعد تصريحاته الأخيرة، وما يفعله هو محاولة لكسب تعاطف الجماهير".

وأضاف: "أيمن الرمادي لا علاقة له بما يحدث داخل النادي، ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه فيريرا عندما تحدث عن أمور خاصة في الغرف المغلقة".

واختتم القباني حديثه أن الرمادي كان يجب عليه احترام خصوصية النادي وعدم الخوض في تصريحات علنية حول أمور داخلية، مؤكداً أن ذلك يضر أكثر مما ينفع.