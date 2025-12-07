إعلان

"عليه الرجوع للتاريخ".. ثنائي الزمالك يدعم النادي بهذه الطريقة

كتب : محمد خيري

05:04 م 07/12/2025
حرص ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك محمد صبحي، وحسام عبدالمجيد، على دعم النادي الأبيض، في ظل الأزمات التي يواجهها من النواحي المادية، في الفترة الحالية.

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "انت مش فريق .. انت تاريخ مجد وصوت الجمهور ميعرفش غير الإخلاص، انت الفرحة اللي تهزم الحزن والقوة اللي ترفع الرأس".

وأضاف: "لو سألوني أيه معنى الانتماء؟ أقول الزمالك .. النادي اللي علمنا أن الكبرياء مش كلمة وأن الأبيض مش لون الأبيض روح".

وفي المقابل، كتب حسام عبدالمجيد عبر حسابه الشخصي: "سيبقى الزمالك دائما محارب قوي لا يعرف الاستسلام .. ومن لا يؤمن بهذا فعليه الرجوع للتاريخ".

