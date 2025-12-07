"نزيف وتهتك وقطع".. مصطفى عبد الرحيم يكشف أسرار إصابته الخطيرة بسبب ميدو

تحدث مصطفى عبد الرحيم لاعب نادي الإعلاميين السابق، عن كواليس الإصابة التي تعرض لها بسبب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في إحدى المباريات الودية.

وقال عبد الرحيم خلال تصريحاته الخاصة "لمصراوي": "كان عندي نزيف في رجلي بسبب الخبطة دي، كان هناك تهتك شديد في الأربطة، كسر في الصامولة، قطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، والرباط الداخلي اتقطع، وكان عندي فصل بين الركبة، شوف كل ده ومحدش قالي أنت فين ولا بتعمل إيه".

وأضاف: "عملت العملية في مستشفى بدون ذكر اسمها، واللي عملها لي دكتور إصابات ملاعب اسمه أحمد ماجد، وكان ساعتها في منتخب مصر وليس متخصصا في الإصابة، والعملية اتكلفت 3700 جنيه، اللي دفعها كابتن أحمد حسام ميدو".

وأكد عبد الرحيم: "في هذا الموسم، كان أكوتي مانساه لسه الأهلي جايبه من نادي المصري، وجاله نفس الإصابة، والنادي الأهلي سفره ألمانيا، وتكلفت العملية مليون جنيه على نفقة الأهلي".

وأشار: "ماكنتش متخيل هرجع أقف تاني على رجلي، ولكن الحمد لله، بس كنت نفسي أكمل في الكورة".

واختتم عبد الرحيم: "عارف لما يكون عندك ابتلاء وينزل السكينة على قلبك، وربنا عوضني بالخير في أولادي، أهم من كل شيء".