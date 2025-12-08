ضمنهم أبو تريكة وحازم إمام.. مصطفي عبد الرحيم: مفيش لاعب وقف معايا بعد

كشف لاعب خط الوسط الفلسطيني في صفوف بتروجت حامد حمدان عن موقفه من ارتباط اسمه بمفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد معه.

وقال حامد حمدان في تصريحات لـ"أون سبورت إف إم" مساء السبت:"لا أعلم أي شيء عن مفاوضات الأهلي ولكن بعد بطولة كأس العرب سأنظر إلى مستقبلي ولكن حاليًا هناك شيء أكبر مني وأكبر من مستقبلي الشخصي وهو إسعاد الشعب الفلسطيني الذي يدعمنا وبخلاف ذلك لا أهتم بأي شيء الآن".

وتطرق لاعب منتخب فلسطين إلى تأهلهم إلى دور ربع نهائي كأس العرب بقوله:"كنت متوقع الأمر وطالما نتلقى الدعم من شعبنا فسننجح والحمدلله على الصعود".

وينتهي تعاقد حامد حمدان مع نادي بتروجت بنهاية الموسم الجاري2025/06 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ مجانًا في يناير المقبل.

وفي هذا السياق، قال سمير الحاوي وكيل حامد حمدان خلال تصريحاته بوقت سابق لقناة أون سبورت:"كان هناك اتفاق لرحيل اللاعب في الصيف الماضي للزمالك مقابل 40 مليون جنيه وحال انتقاله في يناير سيكون مقابل 20 مليون جنيه".

وأتم الحاوي تصريحاته بقوله:"هناك اتفاق مع إدارتي نادي بتروجت والزمالك على انتقاله للقلعة البيضاء في يناير وما يتردد عن رغبة الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات حامد حمدان غير صحيح".

إحصائيات حامد حمدان مع بتروجت موسم 25/26

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً شارك خلال الموسم الجاري بقميص بتروجت بـ 3 مباريات سجل خلالها هدفاً.

