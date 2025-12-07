إعلان

عمرو جمال: رفضت اللعب للزمالك بسبب أهلاويتي

كتب : محمد خيري

03:19 م 07/12/2025
أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، أنه رفض الانتقال إلى نادي الزمالك أثناء تواجده في الأهلي بسبب انتمائه للنادي الأحمر.

وقال جمال في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "رفضت عروض الزمالك لأني أهلاوي، وكانت هناك فترة الزمالك فاوضني بجدية ورفضت".

وأضاف: "عقب إصابتي بالرباط الصليبي كنت سأنتقل للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي، ولكن حدث إيقاف قيد للنادي الأبيض. وأي لاعب يتمنى أن يلعب في الأهلي أو الزمالك".

وتابع: "الزمالك بالنسبة لي هو الخيار الثاني بعد الأهلي، ولكن اللعب للقطبين له مذاق مختلف نظرًا للشعبية الكبيرة والبطولات وأجواء المنافسة".

عمرو جمال الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الزمالك

