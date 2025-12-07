عمرو جمال: رفضت اللعب للزمالك بسبب أهلاويتي

" رمز الإصرار والقوة".. حسام حسن يدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت

أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، أنه رفض الانتقال إلى نادي الزمالك أثناء تواجده في الأهلي بسبب انتمائه للنادي الأحمر.

وقال جمال في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "رفضت عروض الزمالك لأني أهلاوي، وكانت هناك فترة الزمالك فاوضني بجدية ورفضت".

وأضاف: "عقب إصابتي بالرباط الصليبي كنت سأنتقل للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي، ولكن حدث إيقاف قيد للنادي الأبيض. وأي لاعب يتمنى أن يلعب في الأهلي أو الزمالك".

وتابع: "الزمالك بالنسبة لي هو الخيار الثاني بعد الأهلي، ولكن اللعب للقطبين له مذاق مختلف نظرًا للشعبية الكبيرة والبطولات وأجواء المنافسة".