شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تصريحات محمد صلاح عن الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها مع فريقه ليفربول، وأزمته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق، ودفاع الجماهير عنه.

ونشر موقع مصراوي عددًا من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"ترزي لوائح؟".. رد ناري من أحمد مجاهد: "أنا مش غشيم وأجيد التفصيل"

أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه يجيد تفصيل اللوائح، ولكن لتطبيقها بالطرق القانونية. (طالع التفاصيل)

سلوت يكشف سبب عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، آرني سلوت، سبب عدم مشاركة محمد صلاح خلال مباراة ليدز. (طالع التفاصيل)

"بقلكم امشوا".. شيكابالا يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك

انتقد قائد الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا" الأداء الحالي لمجلس إدارة القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

"لا تتركوه".. جماهير ليفربول تدخل بقوة في أزمة محمد صلاح وسلوت؟

شنت جماهير ليفربول حملة دعم كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول. (طالع التفاصيل)

"تصدقت بعرضي وعفوت عنك".. مصطفى شلبي يفاجئ مشجعًا زملكاويًا

قرر مصطفى شلبي، لاعب فريق الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، العفو عن مشجع زملكاوي تطاول عليه من قبل. (طالع التفاصيل)

"مكافأة أم عقاب".. مصير غامض ينتظر حارس الزمالك بعد انقطاعه المفاجئ

قرر جهاز الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة مع حارس الفريق المهدي سليمان، على هامش المران الجماعي اليوم، وذلك لبحث الموقف الخاص باللاعب بعد تغيبه عن بعض التدريبات الأخيرة، وما تبع ذلك من حالة جدل داخل الفريق. (طالع التفاصيل)