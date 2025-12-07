"مقابل مالي كبير ووعد الفريق الأول".. تطورات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبدالكريم

قال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني إنه على ثقة كبيرة في قدرات لاعبيه على تحقيق بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بكأس العرب من بوابة الأردن.

موعد مباراة مصر والأردن

منتخب مصر الثاني سيلتقي بنظيره الأردني عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب 2025.

وأوضح طولان خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة مساء السبت أن الهدف الذي سجله منتخب الإمارات يُسأل عنه الفريق بالكامل:"سبق وجهزنا اللاعبين لمثل هذه المواقف، وجاهزون لمواجهة الأردن".

وقال حلمي طولان في تصريحات عقب مباراة الإمارات عبر قناة الكأس القطرية: "المباراة كانت قليلة الفرص وعصيبة لمعرفة المنتخبين جيدًا لنقاط القوة والضعف بكل منهما ولذلك الفرص كانت قليلة للغاية".

نتيجة مباراة مصر والإمارات

وتعادل مصر بهدف لمثله مع نظيره الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط عن منتخب الأردن المتصدر، فيما يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب الكويت الذي يحتل المركز الرابع.

