تنطلق اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر، العديد من المباريات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025، ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

وتقام اليوم مباراتان في البطولة، أبرزهما مواجهة منتخب قطر أمام نظيره التونسي.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم:

قطر ضد تونس - 7:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

سوريا ضد فلسطين - 7:00 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

