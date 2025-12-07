"ربما وجهة نظر أخرى".. أول رد رسمي من الزمالك على فسخ عقد بنتايج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقفهم كمجلس إدارة من الرحيل خلال الفترة الجارية.

وشدد هشام نصر، في تصريحات لقناة الزمالك مساء أمس السبت، على أن مجلس إدارة الزمالك يرغب في استكمال مشواره مع القلعة البيضاء.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك :"مع احترامي للانتقادات ولكن من لديه حلول نرحب به.. وهل من مصلحة النادي تعيين لجان مؤقتة لإدارته؟.. هذا نفق مظلم".

وأتم نصر تصريحاته بقوله: "نحن تحت أمر الجماهير والجمعية العمومية، ولا نقاتل لمجرد الاستمرار فقط، بل لخدمة ومصلحة نادي الزمالك، هناك أخطاء نتيجة الضغوطات الرهيبة داخل النادي".

