أول تعليق من وكالة خوان بيزيرا عن أنباء فسخ عقده مع الزمالك

كشف كايو بيريرا، مدير أعمال ورئيس الوكالة المنتمي لها الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، حقيقة الأنباء المتداولة حول فسخ اللاعب تعاقده مع نادي الزمالك.

وقال بيريرا في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع حتى الآن".

وانضم بيزيرا إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024 على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم مسؤولو النادي بتفعيل بند أحقية الشراء مقابل مليون يورو.

وخاض اللاعب البرازيلي 42 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات بواقع 2880 دقيقة، وساهم في 7 أهداف، حيث سجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

