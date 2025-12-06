إعلان

أول تعليق من وكالة خوان بيزيرا عن أنباء فسخ عقده مع الزمالك

كتب : هند عواد

07:48 م 06/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف كايو بيريرا، مدير أعمال ورئيس الوكالة المنتمي لها الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، حقيقة الأنباء المتداولة حول فسخ اللاعب تعاقده مع نادي الزمالك.

وقال بيريرا في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع حتى الآن".

وانضم بيزيرا إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024 على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم مسؤولو النادي بتفعيل بند أحقية الشراء مقابل مليون يورو.

وخاض اللاعب البرازيلي 42 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات بواقع 2880 دقيقة، وساهم في 7 أهداف، حيث سجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيزيرا الزمالك فسخ عقد بيزيرا خوان بيزيرا كايو بيريرا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025