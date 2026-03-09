هدف إمام عاشر في مرمى المقاولون الأفضل بالجولة الـ21 بالدوري

يقترب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، مكن الرحيل عن الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة، بعد تعثر المفاوضات بشأن تجديد تعاقده.

ويتواجد المهاجم الكونغولي صاحب الـ31 عامان في صفوف فريق بيراميدز منذ يوليو 2023، حينما تم التعاقد معه من قادما من صفوف يانج أفريكانز التنزاني.

تجديد عقد فيستون ماييلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات بين بيراميدز وفيستون ماييلي، حتى الآن غير جيدة ووصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين، في ظل الخلاف المادي بين الطرفين".

وأضاف: "اللاعب يريد الحصول على 2 مليون دولار في الموسم لتجديد تعاقده مع الفريق، فيما يرى بيراميدز أن هذا المبلغ مبالغ فيه ولا يمكن قبوله".

وتابع: "فيستون ماييلي كان يمتلك عروضا خارجية قوية في بداية الموسم الحالي، ولكن تم رفض كافة العروض آنذاك".

واختتم المصدر تصريحاته: "إذا وافق اللاعب على تخفيض راتبه في العقد الجديد، قد يتم توقيع عقد جديد معه لمدة موسم واحد".

أرقام فيستون ماييلي مع بيراميدز

وخاض ماييلي رفقة فريق بيراميدز 114 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 50 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

