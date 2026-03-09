مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

2 1
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

1 1
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 1
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

"خلاف مادي".. مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات بيراميدز مع ماييلي لتجديد تعاقده

كتب : يوسف محمد

10:49 م 09/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي في مطار القاهرة
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي (6)
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي (3)
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي (1)
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي (11)
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي (9)
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، مكن الرحيل عن الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة، بعد تعثر المفاوضات بشأن تجديد تعاقده.

ويتواجد المهاجم الكونغولي صاحب الـ31 عامان في صفوف فريق بيراميدز منذ يوليو 2023، حينما تم التعاقد معه من قادما من صفوف يانج أفريكانز التنزاني.

تجديد عقد فيستون ماييلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات بين بيراميدز وفيستون ماييلي، حتى الآن غير جيدة ووصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين، في ظل الخلاف المادي بين الطرفين".

وأضاف: "اللاعب يريد الحصول على 2 مليون دولار في الموسم لتجديد تعاقده مع الفريق، فيما يرى بيراميدز أن هذا المبلغ مبالغ فيه ولا يمكن قبوله".

وتابع: "فيستون ماييلي كان يمتلك عروضا خارجية قوية في بداية الموسم الحالي، ولكن تم رفض كافة العروض آنذاك".

واختتم المصدر تصريحاته: "إذا وافق اللاعب على تخفيض راتبه في العقد الجديد، قد يتم توقيع عقد جديد معه لمدة موسم واحد".

أرقام فيستون ماييلي مع بيراميدز

وخاض ماييلي رفقة فريق بيراميدز 114 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 50 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"في مرمى طلائع الجيش".. هادي رياض يفتتح سجله التهديفي مع النادي الأهلي

مدير الكرة بالزمالك: بيزيرا يتعرض لضرب متعمد في المباريات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون ماييلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية
مفاوضات أوكرانيا وصراع إيران.. ماذا دار في "مكالمة الساعة" بين بوتين وترامب؟
شئون عربية و دولية

مفاوضات أوكرانيا وصراع إيران.. ماذا دار في "مكالمة الساعة" بين بوتين وترامب؟
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف
جنة الصائم

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف
25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟