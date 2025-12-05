"نجم الأردن بكأس العرب".. ميدو يكشف عن صفقة كان الزمالك قريبًا منها

"بعتذر بكل احترام وتقدير لكل جمهور النادي الأهلي عن أي سوء تفاهم حصل في يوم من الأيام، وبعتذر من قلبي لكل شخص أسأت في حقه بقصد أو دون قصد، برجو من الجميع العفو لوجه الله، وربنا يجعل بينّا المودة والاحترام ويبعد عنّا أي خلاف أو فتنة وما أحبّش أسيب الدنيا وفي حد زعلان مني، اللي بينّا خلاف يسامح، الدنيا قصيرة، والقلب أوسع لما يعفو".. بهذه الكلمات عبر حسابه بمنصة فيسبوك اعتذر شوقي السعيد لجماهير القلعة الحمراء.. ولكن لماذا الاعتذار؟

شوقي السعيد، الذي سبق وارتدى قميص الزمالك خلال موسم 2016/2017 قادمًا من نادي الإسماعيلي قبل أن يرحل الموسم التالي للعربي الكويتي، أطلق عدة تصريحات أثارت الجدل والغضب لدى جماهير الأهلي.

شوقي السعيد: بكره الأهلي وأتمنى خسارته

صاحب الـ 38 عامًا حاليًا، سبق وقال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2:"أنا بكره النادي الأهلي ولا أُسيء للنادي الأهلي ولكن أتمنى له دائما أن يخسر"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

شوقي السعيد: الأهلي يمثل نفسه.. وأشجع أي فريق يلعب ضده

وصدم السعيد من قبل الجماهير بتصريحاته قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالإشارة إلى أن الأهلي يمثل نفسه لذا لا يشجعه ويشجع أي فريق يلعب ضده.

وعلل اللاعب رأيه خلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم" بقوله:"أنا لست أهلاويًا لذا لا أشجع الأهلي وأتمنى خسارته".

وسبق وانتقد شوقي السعيد المدير الفني البرتغالي السابق للنادي الأهلي ريكاردو سواريش خلال تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور بالإشارة إلى أنه يهتم بالتصريحات بشكل أكبر من الاهتمام بتدريب الفريق.

