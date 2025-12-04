روي إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، المواقف الغريبة والطريفة التي تعرضها لها مع اللاعبين، موضحاً حقيقة خناقته مع أبو جبل حارس مرمي مودرن سبورت.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" آه طبعًا بتحصل مواقف، يعني بتحصل مواقف طبعًا لما كنت بروح المعسكرات وكده، لاعب مستعجل عايز يخش قدام لاعب، ممكن يحصل مشاكل، ممكن حد يزعل مني، بتحصل مواقف طبعًا، بس مش متذكرها بشكل واضح يعني".

وأضاف:"لا والله مش موضوع أنا ممكن في مرة مثلًا... لا يعني ممكن مثلًا باسم في مرة وأنا بعمل له الصبغة ما طلعتش مظبوطة، فاللعيبة دخلت ضحكت، فهو زعل.. حاجة زي كده يعني".

وأتم حديثه قائلاً:"ممكن آه، يعني أنا والكابتن أبو جبل، كان في مرة مديني موعد في المحل، وكان الطريق واقف وأخرت عليه، فحصل ما بينا مشادة يعني وهو زعل ساعتها، وبعد كده رضيته يعني".