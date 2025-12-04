كريم حسن شحاتة يعلن خضوع والده لعملية جراحية السبت المقبل.. ما القصة؟

لماذا حصل حامد حمدان على أعلى تقييم بين لاعبي فلسطين وتونس؟

يعاني مدرب منتخب السابق حسن شحاتة، أحد أبرز أساطير الكرة المصرية، من وعكة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية، والتي اضطر على اثرها لدخول المستشفى.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس: "حسن شحاتة سيخضع لبعض الفحوصات الطبية قبل إجرائه لعملية جراحية السبت المقبل".

وتابع: " الأستاذ ممدوح عباس لم يتأخر في متابعة حالته وحضر إلى المستشفى للإطمئنان عليه وأيضا نجله أيمن عباس".

وعن مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، قال: "هناك أشياء لم تعجبني وعلى رأسها لحظة تسديد ركلة الجزاء الثانية ويجب أن يكون هناك ترتيب ونظام، والمنتخب قدم أداء جيد أمام الأزرق وأتمنى تأهل المنتخب".