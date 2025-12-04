كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، كواليس علاقته بلاعبي القطبين، موضحاً أقرب أصدقائه في عالم الساحرة المستديرة بجانب انتمائه الحقيقي.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" كان من فترة علاقتي كويسه جدًا بلعيبة الأهلي لإن أنا بدأت معاهم في الأول.. ويعني طبعًا علاقتي حلوة بالناديين، بس علاقتي أكتر بـ لعيبة الزمالك طبعًا، يعني عشان أنا معاهم دايمًا وهم كمان حتى لو مفيش ما بينا شغل بنطمن على بعض بنقابل بعض، فعلاقتي وأنا متصنف أكتر مع لعيبة الزمالك وده شيء بيسعدني على فكرة".

وأضاف:" لأ، يعني في وقت من الأوقات لعيبة الأهلي أنا كنت بتعامل معاهم على طول طبعًا، بس لما الزمالك خد الدوري فـ أنا كنت طبعًا كنت في الوقت ده كنت مع نادي الزمالك أكتر، فـ ده يعني عمل حساسية شوية، اللي هو إبراهيم تبع نادي الزمالك وكده".

وعن أشهر المواقف التي جمعته بنجوم الساحرة المستديرة:"أنا في لعيبة كتيرة جدًا ليهم مواقف معاهم حلوة جدًا، ما أقدرش أسمي لك لاعب بعينه، بس لو هنتكلم في مواقف طبعاً لأ هتكلم إن باسم وأحمد دويدار، الإثنين دولت طبعاً من الناس اللي علاقتي بيهم حتى خارج الشغل علاقة أُسرية وعلاقة صداقة".

وتابع: "وهم دايمًا على فكرة ما بياخدوش ولا بيعملوا أي حاجة في حياتهم غير لما... يعني باسم لازم يقول لي على كل حاجة، فطبعًا لأ هما دولت بالنسبة لي الأقرب".

وأكمل الصغير:" أنا بشجع الكورة الحلوة طبعًا، يعني بحب جدًا الزمالك وبحب جدًا الأهلي، وبحب أحب أتفرج على سيراميكا أنا بقى، يعني عمومًا بحب الكورة الحلوة".

وأتم حديثه قائلاً:"أنا مالهاش علاقة والله، بس أنا بحب فعلًا الكورة، يعني أنا من الناس اللي بحب جدًا بن شرقي.، يعني بن شرقي لما كان في الزمالك كان كل يوم معايا، مش عارف لما راح الأهلي بعد عني ليه؟.. هو قاعد في التجمع فالمسافة بعيدة، بس لسه بنكلم بعض يعني".