"كوبري لميدو".. لاعب الإعلاميين السابق يكشف لمصراوي سبب اعتزاله الكرة (فيديو)

كتب : محمد الميموني

08:52 م 04/12/2025
    مصطفي عبد الرحيم
    مصطفي عبد الرحيم
    مصطفي عبد الرحيم

كشف مصطفي عبد الرحيم، لاعب الإعلاميين السابق عن إصابته الخطيرة التي تعرض لها بسبب أحمد حسام "ميدو" خلال مباراة ودية جمعتهما.

وقال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" اليوم الخميس:" أحمد حسام ميدو بعد مارقصته في المباراة جالي وقالي (هبطلك كورة)، كل ده عشان رقصت لاعب ولبسته (كوبري) يعمل فيا كده، ده لو بلعب ضد فريق من خارج مصر هيكون عنده رحمة والله على اللاعب اللي بيلعب ضده".

وأضاف عبد الرحيم:"العملية كانت المفروض تتعمل خارج مصر والتخصص بتاعها في ألمانيا ولكن استرخص وعملي عملية مع دكتور مش متخصص خالص وكان سعرها ٣٧٠٠ جنية فقط وكنت محتاج برنامج تأهيلي رفض يعملهولي بعد ما اتفق مع كابتن نادر السيد ولكن كلامه اتغير وقاله مش هعمل حاجه للواد ده".

وأتم لاعب الإعلاميين السابق:"رجلي باظت وادمرت بقت في مكان غير المكان خالص قعدت ٦ ساعات في غرفة العمليات ولكن فضل من ربنا إني وقفت على رجلي تاني وعمر ما جت في دماغي بعد الإصابة فكرة أني أبطل كورة ولكن بطلت وكانت صدمة بالنسبه ليا.. وهل ده مبلغ يتعمل بيه عملية أصلاً أهملوني".

