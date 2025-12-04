"نجوم الأهلي ورسالة تهديد".. كيف بدأ وانتهى الخلاف بين محمد عمارة وشوبير؟

انتهت الأزمة بين ثنائي الأهلي السابق، أحمد شوبير ومحمد عمارة، بعد ما يقرب من 5 أشهر من خلافهما الشهير، الذي وصل إلى التهديد.

محمد عمارة يعتذر وشوبير يرد

أنهى محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، الخلاف مع شوبير، بالاعتذار في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "بعتذر لكابتن شوبير، عملت الفيديو ده عشان أعتذر لك، وأنت كابتني وكابتن مصر، وعلى رأسي من فوق، احنا أخوات وبيننا عيش وملح وعشرة، ولو بعتلك حاجة ضايقتك أو زعلتك، فأنا بعتذرلك وأشوفك على خير".

ورد شوبير في منشور عبر صفحته الرسمية، وكتب فيه: "حصل خير يا كابتن عمارة وبكل تأكيد أقبل وبصدر رحب اعتذارك، وتظل الزمالة وارتباطنا بالنادي الأهلي الأساس في علاقتنا جميعا كأبناء للنادي الأهلي، شكرا لكلماتك الطيبة وتقبل تحياتى".

قصة خلاف شوبير وعمارة

بدأت الأزمة علنيا بين أحمد شوبير ومحمد عمارة، عندما أعلن الأول تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه عمارة بإرسال رسالة "تهديد" عبر تطبيق واتساب، وهو ما نفاه الأخير بشدة.

وكتب شوبير وقتها: "وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب، لذلك سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام"، وأشار إلى أنه سيتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وكانت تصريحات محمد عمارة، السبب الرئيسي في خلافه مع شوبير، وبالتحديد عندما قال إن هناك انقسامات بين اللاعبين في الأهلي، بسبب زحمة النجوم، مطالبا ببيع إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ووسام أبو علي.

وهو ما أثار حفيظة أحمد شوبير، الذي قال عبر برنامجه "حارس الأهلي": "أنا النهارده بتكلم بالاسماء.. الكابتن محمد عمارة محدش يقدر يختلف عليه كلاعب بظرف النظر عن رأيه يعني، الاتهامات يا كابتن عمارة تأتي من ناس عندها حاله حقد وغيره وغل من الأهلي.. مسمعتهاش من أبناء الأهلي أبداً".

