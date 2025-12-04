"الأجنبي الثالث جاهز لفسخ العقد".. الأزمات تتوالى على الزمالك

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة تتعلق بمستحقات لاعبه أحمد الجفالي، الذي خرج معارًا إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي أبها، في الأيام الأخيرة قبل غلق باب القيد، ضمن خطة النادي لتجهيز مكان في القائمة لضم البرازيلي خوان بيزيرا.

وكشفت مصادر داخل النادي أن اتفاق الإعارة بين الزمالك والنادي السعودي، تضمن حصول الجفالي على راتب قدره 200 ألف دولار، على أن يتحمل الزمالك 100 ألف دولار من قيمة هذا العقد نظرًا لضيق الوقت ورغبة النادي في إتمام قيد بيزيرا سريعًا.

وأوضح المصدر، أنه رغم مرور فترة كبيرة على انتقال اللاعب، لم يقم الزمالك حتى الآن بسداد حصته من المستحقات، وهو ما دفع محامي الجفالي لإرسال إنذار رسمي إلى النادي يطالبه بسداد المبلغ المستحق خلال المهلة القانونية.

وتشير المعلومات إلى أن المهلة شارفت على الانتهاء، ما يضع الزمالك أمام خطر جديد يتمثل في بدء اللاعب إجراءات فسخ عقده رسميًا، إضافة إلى تقديم شكوى للفيفا للحصول على كامل حقوقه المالية.

وتأتي هذه الأزمة لتزيد من الضغوط التي يتعرض لها النادي، في ظل تراكم القضايا المالية والشكاوى التي أدت سابقًا إلى إيقاف القيد أكثر من مرة، وقيام الثنائي صلاح مصدق وعبدالحميد معالي بإجراء فسخ العقد مع الأبيض.