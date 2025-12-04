مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"الأجنبي الثالث جاهز لفسخ العقد".. الأزمات تتوالى على الزمالك

كتب : محمد خيري

12:58 م 04/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي (2)
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي (4)
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 11 صورة
    اللاعب أحمد الجفالي
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (2)
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (4)
  • عرض 11 صورة
    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة تتعلق بمستحقات لاعبه أحمد الجفالي، الذي خرج معارًا إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي أبها، في الأيام الأخيرة قبل غلق باب القيد، ضمن خطة النادي لتجهيز مكان في القائمة لضم البرازيلي خوان بيزيرا.

وكشفت مصادر داخل النادي أن اتفاق الإعارة بين الزمالك والنادي السعودي، تضمن حصول الجفالي على راتب قدره 200 ألف دولار، على أن يتحمل الزمالك 100 ألف دولار من قيمة هذا العقد نظرًا لضيق الوقت ورغبة النادي في إتمام قيد بيزيرا سريعًا.

وأوضح المصدر، أنه رغم مرور فترة كبيرة على انتقال اللاعب، لم يقم الزمالك حتى الآن بسداد حصته من المستحقات، وهو ما دفع محامي الجفالي لإرسال إنذار رسمي إلى النادي يطالبه بسداد المبلغ المستحق خلال المهلة القانونية.

وتشير المعلومات إلى أن المهلة شارفت على الانتهاء، ما يضع الزمالك أمام خطر جديد يتمثل في بدء اللاعب إجراءات فسخ عقده رسميًا، إضافة إلى تقديم شكوى للفيفا للحصول على كامل حقوقه المالية.

وتأتي هذه الأزمة لتزيد من الضغوط التي يتعرض لها النادي، في ظل تراكم القضايا المالية والشكاوى التي أدت سابقًا إلى إيقاف القيد أكثر من مرة، وقيام الثنائي صلاح مصدق وعبدالحميد معالي بإجراء فسخ العقد مع الأبيض.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك فسخ عقد لاعب الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟