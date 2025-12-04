مباريات الأمس
“شريف أخطأ والأمل في أفشة".. عبد الظاهر السقا يحذر المنتخب قبل مواجهة الإمارات

كتب : محمد خيري

12:33 م 04/12/2025
أشاد عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، بالتنظيم المميز لبطولة كأس العرب في قطر، مؤكدًا أن الملاعب والأجواء جاءت على مستوى عالمي.

وقال السقا، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن أداء المنتخب المصري يجب أن يشهد تغيّرًا واضحًا في المباراة المقبلة، مشددًا على ضرورة إظهار روح قتالية أكبر وفاعلية في إنهاء الهجمات، بعدما أهدر الفريق عدة فرص خلال مواجهة الكويت.

وأوضح السقا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنتخب هو أن المنتخبات العربية أصبحت تضع حسابًا كبيرًا لمصر، نظرًا للأسماء القوية التي يضمها الفريق، مؤكدًا أن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سمحت للكويت بالدخول في أجواء المباراة.

وطالب السقا بضرورة وجود محلل أداء لتحسين تعامل المنتخب مع الضربات الثابتة، مشيرًا إلى وجود أخطاء واضحة في تمركز اللاعبين أثناء الدفاع في الكرات الثابتة، قائلاً: "معرفش في محلل أداء مع المنتخب أم لا، ولكن وجوده ضروري".

وأضاف أن المنتخب بحاجة إلى معالجة جميع الأخطاء التي ظهرت أمام الكويت، والدخول إلى مباراة الإمارات وكأن الفريق يبدأ البطولة من جديد.

وتحدث السقا عن خط وسط المنتخب، معتبرًا أنه يميل للجانب الدفاعي بشكل أكبر، باستثناء عمرو السولية الذي يؤدي بعض الأدوار الهجومية.

وأكد أن مشاركة محمد مجدي "أفشة" تمنح المنتخب خطورة أكبر، مشددًا على ضرورة الدفع به أساسيًا.

كما أثنى على أداء منتخب الإمارات أمام الأردن رغم النقص العددي، مشيرًا إلى أهمية إجراء تغييرات في تشكيل منتخب مصر خلال المباراة المقبلة، وعلى رأسها الدفع بكريم فؤاد، الذي وصفه باللاعب "الجوكر" القادر على شغل أكثر من مركز.

منتخب مصر منتخب مصر الثاني عبدالظاهر السقا كأس العرب

