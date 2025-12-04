"نقل للمستشفى فورًا".. نادي أبو قير يكشف خسائره من المشاجرة الكارثية في

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على استاد بيتر موكابا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني نادي الزمالك من غيابات عديدة في الصفوف خلال الفترة الحالية، بسبب انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات المختلفة، وكذلك تعرض بعض اللاعبين للإصابات.