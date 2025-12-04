مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

وسط غيابات عديدة.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لكهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد خيري

11:11 ص 04/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)
  • عرض 13 صورة
    سيف الجزيري يتقدم للزمالك بهدف في مرمى كايزر تشيفز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على استاد بيتر موكابا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني نادي الزمالك من غيابات عديدة في الصفوف خلال الفترة الحالية، بسبب انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات المختلفة، وكذلك تعرض بعض اللاعبين للإصابات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟