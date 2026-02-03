مباريات الأمس
بعد منافسة مع الأهلي.. بيراميدز يعلن ضم عودة الفاخوري

كتب : مصراوي

06:52 م 03/02/2026 تعديل في 07:19 م
كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز، التعاقد مع الأردني عودة الفاخوري، لاعب نادي الحسين إربد، لدعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتبر عودة الفاخوري، رابع صفقات بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ناصر ماهر، حامد حمدان، وباسكال فيري.

ولعب عودة الفاخوري صاحب الـ20 عاما، في 6 مباريات دولية مع منتخب الأردن، وشارك مع النشامى في بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر والتي حل فيها الأردن وصيفا لمنتخب المغرب.

ودخل بيرميدز في منافسة مع الأهلي، لضم عودة الفاخوري، قبل أن يحسمها الأول، وحضر اللاعب في المقصورة الرئيسية لملعب 30 يونيو، يوم الأحد الماضي، لدعم فريقه في لقاء نهضة بركان المغربي، بدوري أبطال أفريقيا.

