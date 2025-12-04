قبل نهاية الموسم.. 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة بدأ إدارة القلعة الحمراء في مناقشة ملفات تجديد العقود مع اللاعبين الذين اقترب ارتباطهم مع الفريق على الانتهاء.

وأوضح صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية أن ستة لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهم أليو ديانج، كوكا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، أحمد عابدين، إلى جانب بيكهام الذي ينتهي عقد إعارته مع الفريق.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن النادي لم يعقد أي جلسات حتى اللحظة مع ديانج أو حسين الشحات لبحث تجديد العقود، كما لم يتلق أي عروض رسمية تخص أي لاعب داخل الفريق.

وأتم صلاح الدين حديثه قائلاً على أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً على استقرار غرفة الملابس والحفاظ على الانضباط داخل الفريق، وذلك قبل الانتقال لملف التجديدات.