تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن طبيعة علاقته بـ باسم مرسي مهاجم المجد الليبي حاليا، موضحاً حقيقة شركته معه في أحد الفروع.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "باسم طبعًا جزء كبير منها يعني بصراحة، علاقتي بيه جيدة جدًا، يعني حتى في جوازه كنت أنا من الناس اللي كنت شهود في جوازه وكنت موجود معاه في كل ترتيبات فرحه".

وأضاف: "آه باسم فرق معايا، ما أقدرش ما أقولش إن هو ما فرقش، لأ.. هو من الناس اللي فرقت معايا جدًا يعني بنسبة كبيرة جدًا، مع بقية اللعيبة طبعًا بس باسم طبعًا المكانة الأكبر يعني".

وعن حقيقة شركته مع باسم:"لا والله، هو كان مش شريكي ولا حاجة، بس هو كان كل يوم قاعد معايا.. يعني إحنا هو كان ساعتها قاعد جنب المكان عندي وكنا كل يوم مع بعض".

وتابع: "العلاقة تحولت بسرعة لصداقة وأخوة، فالناس طبعًا بتربط تواجدنا مع بعض على طول إن هو شريكي، بس لأ هو مش شريكي ولا حاجة".

وأتم حديثه قائلاً: "آه بتبسطني جدًا طبعًا إن اسمي مرتبط بـ لعيبة الكورة، لإن كل لعيبة الكورة في مصر معروفين ولما اسمي بيتصنف أو بيرتبط بيهم طبعًا بيفرق معايا، بس أنا مع الناس كلها كده، لما بييجوا الأماكن عندي بتعامل معاهم كلهم. يعني لما اسمي بيرتبط بلاعبية الكورة دي حاجة بتفرحني أوي متزعلنيش".