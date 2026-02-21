مباريات الأمس
شيكابالا يشيد بمنسي وفتوح بعد هدفيهما (صورة)

كتب : هند عواد

11:47 ص 21/02/2026
    احتفال أحمد فتوح بهدفه في مرمى حرس الحدود
    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى حرس الحدود
    ناصر منسي
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة

أشاد محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بثنائي الأبيض الحالي، ناصر منسي وأحمد فتوح، بعد هدفيهما في شباك حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة عن طريق أحمد فتوح وناصر منسي، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

شيكابالا يشيد بمنسي وفتوح

ونشر شيكابالا، صورة فتوح ومنسي، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز تعبيري "نار".

