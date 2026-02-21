شيكابالا يشيد بمنسي وفتوح بعد هدفيهما (صورة)

"فيها إيه لو هو أهلاوي".. سمير كمونة يدافع عن حكم مواجهة الأهلي والجونة

أشاد محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بثنائي الأبيض الحالي، ناصر منسي وأحمد فتوح، بعد هدفيهما في شباك حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة عن طريق أحمد فتوح وناصر منسي، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ونشر شيكابالا، صورة فتوح ومنسي، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز تعبيري "نار".

