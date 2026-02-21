11 صورة جديدة من احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده الـ28

"مركز فتوح الجديد متفق عليه ولا أتحدث عن التحكيم".. تصريحات معتمد جمال

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من احتفاله بعيد ميلاده الـ28.

ونشر عاشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"28".

وكان إمام عاشور نجح في قيادة الأهلي للفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 33 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي سيراميكا كليوباترا.