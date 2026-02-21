مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

11 صورة جديدة من احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده الـ28

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 21/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (3)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (5)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (6)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (7)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (2)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (9)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (10)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (8)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بعيد ميلاده (11)

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من احتفاله بعيد ميلاده الـ28.

ونشر عاشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"28".

وكان إمام عاشور نجح في قيادة الأهلي للفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 33 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي سيراميكا كليوباترا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي إنستجرام

فيديو قد يعجبك



