دخل المستشفى.. لاعب بيراميدز يتعرض لوعكة صحية

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الصحية لأحمد توفيق، لاعب الفريق، بعد دخوله إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية.

وقال المنيري في بيان رسمي إن أحمد توفيق عانى من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة والتهاب في "اللوزتين" خلال وجوده في معسكر الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وأشار المنيري إلى أنه تم منح اللاعب الأدوية اللازمة، لكن تقرر دخوله إحدى مستشفيات التجمع الخامس حتى يحصل على جرعات العلاج اللازمة لحالته، مؤكدًا أن حالته حاليًا مستقرة، وسيغادر المستشفى اليوم بعد الاطمئنان عليه.

