الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

دخل المستشفى.. لاعب بيراميدز يتعرض لوعكة صحية

كتب : هند عواد

01:40 م 21/02/2026
    أحمد توفيق لاعب بيراميدز في المستشفى
    أحمد توفيق

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الصحية لأحمد توفيق، لاعب الفريق، بعد دخوله إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية.

وقال المنيري في بيان رسمي إن أحمد توفيق عانى من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة والتهاب في "اللوزتين" خلال وجوده في معسكر الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

أحمد توفيق لاعب بيراميدز في المستشفى

وأشار المنيري إلى أنه تم منح اللاعب الأدوية اللازمة، لكن تقرر دخوله إحدى مستشفيات التجمع الخامس حتى يحصل على جرعات العلاج اللازمة لحالته، مؤكدًا أن حالته حاليًا مستقرة، وسيغادر المستشفى اليوم بعد الاطمئنان عليه.

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟


أحمد توفيق بيراميدز لاعب بيراميدز

