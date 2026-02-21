مباريات الأمس
طارق السيد يكشف أسباب جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 21/02/2026
كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، كواليس محاولة تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق الأبيض، مؤكداً وجود اتفاق مبدئي للجلوس مع اللاعب لإقناعه بالبقاء لكنه لم ينفذ بسبب تغييرات في قرارات مجلس الإدارة.

وشدد السيد في تصريحات تلفزيونية على أن مجلس الزمالك يتحمل مسؤولية رحيل زيزو عن القلعة البيضاء بنسبة 100%، معتبراً أن سوء إدارة ملف التجديد كان السبب الرئيسي في فقدان النادي أحد أبرز لاعبيه.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن هذه القرارات تؤثر مباشرة على استقرار الفريق وتضع الإدارة تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، نتيجة غياب التخطيط السليم والتعامل الجدي مع ملفات اللاعبين، بما يضر بمصالح النادي الفنية والاقتصادية.

زيزو الأهلي الزمالك طارق السيد

