أظهر مقطع مصور التقطته طائرة مسيّرة استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية الأمريكية الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العاصمة بغداد.

ووفق ما أظهرته اللقطات الجوية، تمكنت الطائرة المسيّرة من الاقتراب من محيط القاعدة العسكرية وتوثيق لحظة الاستهداف.

وتُعد قاعدة فيكتوريا من أبرز المواقع العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي، حيث تضم منشآت عسكرية ومرافق لوجستية مهمة.