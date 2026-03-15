طائرة مسيّرة توثق استهداف قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد- فيديو
كتب : محمد أبو بكر
طائرة مسيرة - ارشيفية
أظهر مقطع مصور التقطته طائرة مسيّرة استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية الأمريكية الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العاصمة بغداد.
ووفق ما أظهرته اللقطات الجوية، تمكنت الطائرة المسيّرة من الاقتراب من محيط القاعدة العسكرية وتوثيق لحظة الاستهداف.
وتُعد قاعدة فيكتوريا من أبرز المواقع العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي، حيث تضم منشآت عسكرية ومرافق لوجستية مهمة.
For the first time, an Iranian-backed militia has carried out an FPV drone attack in Iraq, an incredibly dangerous new development.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2026
Seen here, the FPV munition flies around Victory Base near Baghdad International Airport before slamming into a building. pic.twitter.com/yNugU8iQVL