أعد لأمه الإفطار ورحل.. تفاصيل غرق شاب في أمواج رأس سدر

جنوب سيناء – رضا السيد

لقي شاب يدعى عبد الرحمن علي عبد المنعم مصرعه غرقًا في مياه البحر بمدينة رأس سدر، في حادث مأساوي صباح اليوم، ما أثار حالة من الحزن بين أهالي المدينة.

وذكرت شهود عيان أن عبد الرحمن أعد وجبة الإفطار لوالدته قبل أن يذهب إلى الشاطئ ليعوم لبعض الوقت على أن يعود سريعًا، لكن الأمواج كانت أسرع من قدرته على مواجهة التيار، ما أدى إلى غرقه رغم محاولات إنقاذه. وأضافوا أن حالة البحر كانت مضطربة وقت الحادث، مما صعّب عملية السيطرة على الوضع في اللحظات الأولى لمحاولة انتشال الجثمان.

ويُذكر أن الراحل كان العائل الوحيد لوالدته بعد وفاة والده، وكان يتحمل مسؤولية الإنفاق على المنزل، ما زاد من صدمة الأسرة، خاصة والدته التي فقدت سندها الوحيد.

وأعرب أهالي رأس سدر عن حزنهم العميق لفقدان شاب عُرف بطيبته واجتهاده، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المسؤول والمخلص في حياته اليومية.

وشُيّع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم الله أسرته الصبر والسلوان.