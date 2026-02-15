إعلان

"الخارجية" تنعي مفيد شهاب: "سخر علمه للدفاع عن الدولة وصون سيادتها"

كتب : مصراوي

01:29 م 15/02/2026

الدكتور مفيد شهاب

نعت وزارة الخارجية، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد، مقدمًة خالص التعازي والمواساة من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، وكافة العاملين بالوزارة.

ووصفت الخارجية في نعيها الفقيد بأنه أحد أبرز الفقهاء القانونيين في مصر وعَلَم من أعلام القانون، حيث سخر علمه وخبرته للدفاع عن مصالح الدولة وصون سيادتها، مع التركيز الدائم على حماية المصالح العليا للوطن، مؤكدًة أنه لعب دورًا بارزًا في ملف استرداد طابا بين عامي 1982 و1989، مقدمًا إسهامات قانونية مهمة في استعادة جزء من الأراضي المصرية.

وأشارت إلى أن مسيرته المهنية والأكاديمية تميّزت بالثراء والتنوع، سواء في المواقع التنفيذية التي شغلها، أو من خلال عطائه الأكاديمي كأستاذ ورئيس سابق لجامعة القاهرة، حيث ساهم في إعداد أجيال من القانونيين والباحثين، واحتفظ بعلاقة راسخة مع وزارة الخارجية، قائمة على التعاون والتقدير المتبادل في مختلف القضايا الوطنية، خصوصًا المتعلقة بالمسائل القانونية لمصالح الدولة العليا.

واختتمت الوزارة بيانها مؤكدة تقديرها العميق لتاريخه الوطني الحافل، واستذكار إسهاماته الجليلة في خدمة الوطن على مدار مسيرته الطويلة.

وزارة الخارجية مفيد شهاب وزير التعليم العالي بدر عبد العاطي

