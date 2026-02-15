إعلان

ضبط 5 قضايا تهريب و2801 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بالمنافذ

كتب : علاء عمران

01:33 م 15/02/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن عدة نتائج إيجابية، أبرزها: مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 47 قضية الأمن العام، وتحرير 2801 مخالفة متنوعة، وتنفيذ 286 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخالفة مرورية حملات امنية قضايا تهريب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
زووم

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
"رجعوا الأرض لميت عقبة".. ممدوح عباس يوجه رسالة قوية بعد فوز الزمالك
رياضة محلية

"رجعوا الأرض لميت عقبة".. ممدوح عباس يوجه رسالة قوية بعد فوز الزمالك
"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
زووم

"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
أخبار مصر

"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق