ضبط 5 قضايا تهريب و2801 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بالمنافذ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن عدة نتائج إيجابية، أبرزها: مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 47 قضية الأمن العام، وتحرير 2801 مخالفة متنوعة، وتنفيذ 286 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.

