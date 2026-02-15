إعلان

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"

كتب : علاء عمران

12:38 م 15/02/2026 تعديل في 12:53 م
    الداخلية تكشف سر أجنة المنيا طبيب متوفي وأجنة مشوهة (1)

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لأحد المواقع الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على عدد من الأجنة بأحد المصارف بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 من الجاري، تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبداخلهما 4 أجنة بشرية و5 مشيمات.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل مقيم بذات القرية)، وبمناقشته قرر أن رئيسه في العمل قام بإعطائه الجوالين وطلب منه دفنهما بناءً على رغبة أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد، التي قامت بإعطائه الجوالين.

وبسؤال المذكورة (بالمعاش حاليًا)، أقرت بأنها عثرت على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها، الذي كان يقوم بعمل أبحاث عليها لكونها مشوهة، وأثناء قيامها بإخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار بعد وفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضي، عثرت على تلك الأجنة، وقامت بتسليمها لأحد الأشخاص من معارفها – مقيم بدائرة المركز – لدفنها، الذي قام بدوره بإعطائها للعامل المشار إليه، إلا أنه قام بالتخلص منها في محل العثور عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

أجنة المنيا وزارة الداخلية أمراض النساء والتوليد النيابة العامة مركز شرطة المنيا

