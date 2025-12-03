مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

خروج الإسماعيلي والاتحاد.. مفاجآت كأس مصر موسم 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

06:38 ص 03/12/2025

كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026 مفاجآت كبيرة في دور الـ32، حيث شهدت مواجهات مثيرة وأسفرت عن نتائج غير متوقعة.

أولى هذه المفاجآت كانت فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ليقصي الأخير من البطولة.

كما شهد الدور ذاته مفاجأة مدوية بسقوط الإسماعيلي أمام حرس الحدود، ليودع الدراويش البطولة مبكرًا.

وسيواجه حرس الحدود في الدور المقبل فريق سموحة، الذي تأهل بعد الفوز على غزل المحلة في افتتاح مباريات دور الـ32.

وفي باقي النتائج، نجح بتروجيت في الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، فيما تأهل فاركو بعد التغلب على تليفونات بني سويف 2-0. وخطف إنبي بطاقة التأهل بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة كأس مصر كأس مصر 2025 كهرباء الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان