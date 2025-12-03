خروج الإسماعيلي والاتحاد.. مفاجآت كأس مصر موسم 2025

شهدت بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026 مفاجآت كبيرة في دور الـ32، حيث شهدت مواجهات مثيرة وأسفرت عن نتائج غير متوقعة.

أولى هذه المفاجآت كانت فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ليقصي الأخير من البطولة.

كما شهد الدور ذاته مفاجأة مدوية بسقوط الإسماعيلي أمام حرس الحدود، ليودع الدراويش البطولة مبكرًا.

وسيواجه حرس الحدود في الدور المقبل فريق سموحة، الذي تأهل بعد الفوز على غزل المحلة في افتتاح مباريات دور الـ32.

وفي باقي النتائج، نجح بتروجيت في الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، فيما تأهل فاركو بعد التغلب على تليفونات بني سويف 2-0. وخطف إنبي بطاقة التأهل بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.