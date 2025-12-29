مباريات الأمس
إعلان

بعد جلسة والده.. إبراهيم فايق يكشف تطورات جديدة بشأن عرض برشلونة لضم لاعب الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:57 ص 29/12/2025 تعديل في 12:26 م
كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن آخر مستجدات مفاوضات نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم، وذلك لضمه في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وأكد إبراهيم فايق خلال برنامجه على إم بي سي مصر أن الساعات الماضية شهدت تواصل جديد بخصوص انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، مؤكدًا أن النادي الإسباني قدم عرضًا رسميًا لاستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر مجانًا، مع وضع بند شراء نهائي بقيمة مليون و250 ألف يورو شاملة بعض المتغيرات.

وأوضح:" الأهلي لم يمانع رحيل اللاعب ووافق على إعارته مجانًا، لكنه طلب أن يتم فتح مفاوضات جديدة بعد انتهاء فترة الإعارة لتحديد قيمة البيع النهائي وفق وضع اللاعب وقتها، وهو ما رفضه برشلونة الذي يرغب في تثبيت بند أحقية الشراء بقيمة العرض الحالية مع متغيرات قد تصل إلى أربعة ملايين يورو.

وأضاف:" الأهلي طلب رفع نسبة إعادة البيع من 10% إلى 20% لضمان حقوقه مستقبلاً، لكن برشلونة رفض هذا الطلب وتمسك بشروطه، بينما يظل الأهلي منفتحًا على احتراف اللاعب لكنه يريد تأمين عائد مالي مناسب".

وأشار فايق إلى أن اجتماعًا عبر تقنية الفيديو عقد مساء الأحد، بين والد حمزة عبد الكريم ووسيط الصفقة ومسؤولي برشلونة، مؤكدًا أن والد اللاعب حريص على خروج نجله بشكل يحافظ على العلاقة مع الأهلي والجماهير، وفي نفس الوقت يتمسك بفرصة اللعب لبرشلونة، مع إدخال تعديلات طفيفة على العرض قبل إرساله رسميًا خلال أسبوع، مع استمرار رغبة جميع الأطراف في إتمام الصفقة.

إبراهيم فايق نادي برشلونة حمزة عبدالكريم

