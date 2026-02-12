مأساة شقة كفر شكر.. حريق يحصد روح شاب بالقليوبية

لقي شاب مصرعه اختناقا بالدخان جراء حريق اندله داخل شقة سكنية بالقليوبية مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة بمركز كفر شكر.

دفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 3 أدوار بجوار الجمعية الزراعية مما أسفر عن حالة وفاة لشاب يدعى "محمد.ك." 27 عاما مقيم الأميرية القاهرة.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق مع إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى كفر شكر تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.