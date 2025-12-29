أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة إلى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي تناولت أحد الحكام المصريين.

وأكد الاتحاد المصري، في بيانه، حرصه الدائم على ترسيخ علاقات الاحترام والتعاون المشترك بين جميع الاتحادات الشقيقة، بما يخدم مصلحة كرة القدم العربية ويعزز أواصر الأخوة بين المؤسسات الرياضية.

وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على رفضه الكامل لما تضمنته تلك التصريحات من عبارات لا تتوافق مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم الأساسي في إدارة المباريات.

كما أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن استنكاره لما ورد بحق أحد الحكام المصريين المميزين، الذين يحظون بثقة وتقدير الاتحاد الدولي، مؤكدًا أن الحكم المصري يتمتع بالكفاءة المهنية والنزاهة، وهو ما انعكس في مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي.

وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد المصري لكرة القدم الأشقاء إلى مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي يجب أن تسمو فوق أي تصريحات انفعالية، بما يسهم في دعم التضامن بين الاتحادات العربية وخدمة مصالح كرة القدم في المنطقة.