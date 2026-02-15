إعلان

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك "زيرو" بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

12:30 م 15/02/2026 تعديل في 01:50 م
    رينو تاليانت
    مقصورة رينو تاليانت
    رينو تاليانت

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي لعلامة رينو التجارية في مصر، السيارة رينو تاليانت خلال شهر فبراير 2026 الجاري كأرخص سيارة أوروبية مزودة بناقل حركة أتوموتيك في مصر.

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو تاليانت بمصر:

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

رينو تاليانت أسعار السيارات السيارات الجديدة

