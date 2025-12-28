مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 2
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

لحظة بلحظة.. الزمالك 1-0 بلدية المحلة.. الشوط الثاني

كتب : محمد خيري

02:31 م 28/12/2025 تعديل في 03:40 م
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره، فريق بلدية المحلة، في الوقت الحالي ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة، على استاد المقاولون العرب.

أحداث المباراة:

بداية المباراة

د4.. ضربة ثابتة لصالح الزمالك يتصدى لها دفاع بلدية المحلة

د5.. تسديدة من لاعب بلدية المحلة تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك

د14.. هجمة مرتدة لصالح الزمالك لكن دفاع بلدية المحلة تصدى للكرة

د22.. رأسية من محمود جهاد وصلت سهلة في يد حارس بلدية المحلة

د24 ركنية لصالح بلدية المحلة يتصدى لها دفاع الزمالك تنتهي بتسديدة من بلدية المحلة تصل سهلة في يد عواد

د30.. أحمد شريف يخرج من المباراة ممسكا بيده مع الجهاز الطبي

د45.. ناصر منسي يتقدم للزمالك بالهدف الأول من مقصية داخل منتطقة الجزاء بعد تخطيه حارس المرمى.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف

بداية أحداث الشوط الثاني

تشكيل فريق الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه.

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم.

خط الهجوم: محمد خالد “فليكس” – صديق محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عبد العزيز ” الألماني” ومحمد حجازي ومحمد الصباحي وإسلام مرزوق وسعد أحمد السيد و حسام حسن وأحمد صلاح وبلال جمال وجوشوا.

