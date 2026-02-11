ضياء داود يطالب بإذاعة جلسات البرلمان ويكشف سبب إلغاء بثها - فيديو

طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء، معتبرًا أن بث الجلسات يمثل أداة أساسية لتقييم أداء النواب ومحاسبتهم سياسيًا وشعبيًا، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للحكم على ممثليهم تحت القبة، مؤكدًا أن الشفافية في عرض المشهد البرلماني كاملًا، بما يشمله من نقاشات وسجالات، تسهم في رفع الوعي العام وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.

وأوضح "داود" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن إذاعة الجلسات تتيح للناخب أن يرى بنفسه طريقة إدارة النقاش، وكلمات النواب، وردود الوزراء، وهو ما يساعد المواطن على تكوين رؤية متكاملة، لا تقتصر على كلمة نائب بعينها مجتزأة من سياقها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عرض "الديبيت" البرلماني كاملًا يوضح من قدم طرحًا جادًا، ومن دافع عن موقفه، ومن أسهم في بناء حلول حقيقية.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي سهّلت بالفعل وصول النواب إلى الجمهور، لافتًا إلى أن الصفحات الشخصية باتت أحيانًا أكثر تأثيرًا من القنوات الفضائية، إذ ينشر النواب كلماتهم ويمارسون نوعًا من "كشف الحساب" أمام الناس، على حد وصفه، مضيفًا بقوله: "نحن جيل محظوظ وسهل نوصل للناس"، مشددًا على أن ذلك لا يغني عن بث الجلسات، لأن المواطن يحتاج إلى رؤية الصورة الكاملة، لا مجرد مقتطفات أو كلمات منفردة.

وكشف "داود" أن أحد المبررات التي طُرحت سابقًا لإلغاء إذاعة الجلسات يعود إلى ما شهدته بعض الفترات من عدم انضباط وسجالات حادة خلال البث المباشر، ما اعتُبر أنه قد يعطي صورة ذهنية سلبية عن البرلمان، إلا أنه رأى أن هذه السجالات، رغم حدتها، تعكس حيوية العمل البرلماني، وقد تكون دافعًا لتغيير الحالة السلبية لدى المواطنين بدلًا من تكريسها.

وتطرق "البرلماني" إلى الحديث عن أزمة ضعف نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، محذرًا من خطورتها على الشرعية الشعبية والسياسية، رغم سلامة الوضع من الناحية الدستورية والقانونية، موضحًا أن فوز بعض النواب بعدد أصوات محدود للغاية في دوائر تضم مئات الآلاف من الناخبين يمثل مؤشرًا مقلقًا على عزوف سياسي واسع.

وأكد النائب ضياء الدين داود، أن إعادة الجمهور إلى المدرجات السياسية، على حد تعبيره، لا يمكن أن تتم عبر وسائل دفع مالية أو رشاوى انتخابية، وإنما من خلال أدوات سياسية حقيقية، في مقدمتها الشفافية، وبث جلسات البرلمان، وإشراك المواطنين في متابعة النقاش العام، بما يعيد بناء الثقة ويعزز الشرعية الشعبية للعمل النيابي.

