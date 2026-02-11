مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

0 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

"اعتز بثقة القيادة السياسية".. أول تعليق من وزير الرياضة بعد توليه المنصب

كتب : محمد خيري

03:49 م 11/02/2026
    جوهر نبيل
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام مباشرته لمهام منصبه، حيث اطّلع على سير العمل بعدد من القطاعات والإدارات، وتابع أبرز الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء العاملين بالوزارة وتبادل الحديث معهم، معربًا عن تقديره لجهودهم في دعم منظومة العمل، ومؤكدًا أهمية مواصلة الأداء بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين في مختلف المحافظات.

وأكد جوهر نبيل اعتزازه بثقة القيادة السياسية في تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المشروعات القائمة والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن استدامة عملية التطوير داخل قطاعي الشباب والرياضة.

وأضاف الوزير أن العمل سيجري بتنسيق كامل مع قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، إلى جانب الهيئات الشبابية والرياضية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمكين الشباب باعتبارهم محور التنمية وأساس بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جوهر نبيل وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة

