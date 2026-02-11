ثلاثي مصاب.. 6 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري
كتب : محمد خيري
يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عدة غيابات مؤثرة قبل لقاء سموحة، المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويفقد الزمالك خدمات 6 لاعبين خلال اللقاء لأسباب متنوعة، ما بين الإصابة وقرارات فنية.
ويغيب الثلاثي عمرو ناصر، وأدم كايد، وبارون أوشينج بسبب الإصابة، في ظل استمرار برنامجهم التأهيلي.
كما تم استبعاد محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
فيما خرج محمود جهاد من قائمة المباراة لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، مع تفضيل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للوصول إلى أفضل مستوى قبل الدفع به في المباريات الرسمية.