كامويش يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم، في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: اليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يلسين كامويش

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، محمد شريف، مروان عطية، يوسف بلعمري، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

