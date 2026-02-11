ناصر ماهر يقود تشكيل بيراميدز أمام إنبي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إنبي في الخامسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على صدارة الترتيب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أسامة جلال – محمد حمدي إبراهيم – أحمد عاطف قطة

خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد – حامد حمدان – أحمد توفيق – إيفرتون داسيلفا – يوسف أوباما – مصطفى زيكو – عودة فاخوري – فيستون ماييلي – دودو الجباس.