لافروف: روسيا لا تريد حربا مع أوروبا لكنها مستعدة للرد بكل الوسائل

كتب : مصراوي

10:25 م 08/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لا "تنوي مهاجمة أي دولة في أوروبا"، مؤكدا أن التحرك العسكري في أوكرانيا يظل "عملية خاصة" وليس حربا مع القارة الأوروبية، وذلك في محاولة لتبديد المخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وخلال مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، أوضح لافروف، أن روسيا "تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا" وأنها "لا تنوي مهاجمة أي دولة أوروبية، فهذا ليس ضروريا بالنسبة لنا".

وفي الوقت ذاته، حذّر الوزير الروسي من أن موسكو سترد عسكريا "بجميع الوسائل المتاحة" إذا تعرضت لهجوم من أي دولة أوروبية.

وتابع لافروف قائلا: "إذا قامت أوروبا فجأة بتنفيذ تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وبدأت بمهاجمة الاتحاد الروسي، فردنا كما قال الرئيس: لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا. سيكون ردا عسكريا شاملا بجميع الوسائل المتوفرة لدينا وفقا للوثائق العقائدية بهذا الشأن".

تأتي تصريحات لافروف في "ذروة توترات غير مسبوقة" بين موسكو والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، حيث شهدت المنطقة استنفارا عسكريا واسعا لدول "الناتو" التي عززت وجودها في أوروبا الشرقية، بالتزامن مع استمرار تدفق الأسلحة النوعية لكييف.

سيرجي لافروف روسيا أوروبا أوكرانيا

